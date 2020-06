Il calcio è ripartito, ma sono giorni decisivi per la trasmissione delle partite in pay TV. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Lega di Serie A ha dato l’ultimatum a Sky per pagare l’ultimo bimestre per una quota di 131 milioni entro il 12 luglio.

Se ciò non accadrà non potranno essere più trasmesse le gare fino alla fine del campionato, nemmeno in chiaro.