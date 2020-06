Vives: “Con Gattuso Maksimovic si sente in fiducia, prima lo sentivo ed era deluso, ora è cambiato tutto”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Vives, ex Torino per parlare di diversi temi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

MAKSIMOVIC – “Sono felice per Nikola, ho vissuto tutti i suoi momenti di difficoltà, quando l’ho sentito era sempre dispiaciuto ma ora si sta riprendendo tutto”.

“Gli mancava la fiducia, al primo errore prima veniva escluso e se non senti la fiducia degli altri e la fiducia in te stesso a volte perdi tutto”

“Sarri aveva un tipo di atteggiamento difensivo totalmente diverso da quello di Gattuso e con Rino, lui si sente in fiducia. L’atteggiamento difensivo è cambiato ed in testa a lui è scattata la molla della grande fiducia in se stesso e quella dell’allenatore in lui”

GATTUSO – “Gattuso è stato un grande, ha fatto la sua carriera con impegno e carisma e questo lo si vede anche come mister: lo si vede nella forza che mette in ogni partita e quello per fortuna ce l’hai dentro, è una cosa innata”

“Era così da giocatore e lo è ora, quando parla alla squadra tutti lo guardano a bocca aperta“

BELOTTI – “Gattuso conosce Belotti, lo ha avuto al Palermo e lo volveva al Milan, il Napoli e Gattuso lo vogliono, piace. In allenamento era ovunque, ha grande carisma”.

“Può essere una buona soluzione, è un mio amico e so che ragazzo d’oro è, per me, che sono tifoso del Napoli, avere delle persone così nella mia squadra del cuore sarebbe il massimo”.