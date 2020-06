Tennis, Novak Djokovic positivo al Coronavirus dopo l’Adria Tour

Notizia dell’ultima ora: Novak “Nole” Djokovic è risultato positivo al Coronavirus.

Il numero 1 al mondo, dopo le tante le voci in circolazione agli albori del virus quando minacciava il ritiro in favore di una campagna no-vax, nella giornata odierna si è sottoposto al tampone risultato positivo.

Anche Viktor Troicki e la moglie (presenti all’Adria Tour, evento promosso ed organizzato dal serbo numero 1 al mondo ed amici di quest’ultimo) sono risultati positivi al COVID-19.

Il numero 1 al mondo, dopo la notizia della positività di Troicki e la moglie, non ha effettuato gli accertamenti del caso in Croazia (dove aveva sede l’evento) ma ha atteso di fare ritorno in Serbia prima di sottoporsi al tampone: una condotta che ha fatto e farà discutere.