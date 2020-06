De Maggio risponde al sindaco di Verona: “Le porcherie che succedono lì non succedono a Napoli”

Nel corso della trasmissione radiofonica, Radio Goal, a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha chiesto chiarimenti al sindaco di Verona, Federico Sboarina, in diretta telefonica riguardante l’astio tra la tifoseria azzurra e scaligeri.

De Maggio, nello specifico ha affermato: “Le porcherie che succedono a Verona non succedono a Napoli. Una volta ero in telecronaca al Bentegodi e mi sono arrivati un bidone dell’immondizia, sputi ed insulti“.

Il sindaco di Verona ha prontamente risposto, in difesa della sua città: “Quello che succede a Verona nell’accoglienza ai tifosi succede anche a Napoli, non vorrei entrare in polemiche ma ho delle immagini delle trasferte a Napoli raccapriccianti”.

Il breve dibattito si è risolto in modo pacifico e i due sono tornati a discutere di calcio. Sboarina, parlando di Rrahmani, ha detto: “Il Napoli ha acquistato un grande calciatore”.