In campo contro il Napoli, domani il Verona potrà mettere in campo Amir Rrhamani: il giocatore è stato acquistato dagli azzurri ma è rimasto in prestito all’Hellas fino al 30 giugno. L’edizione odierna di TuttoSport spiega:

“Tra una settimana dovrebbe tornare al Napoli per la fine del prestito al Verona che lo aveva venduto a gennaio. Ma ci sarà il prolungamento fino al 31 agosto, idem per Callejon che è a fine ciclo con il club partenopeo“.