Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport, il Napoli e Callejon non hanno ancora chiuso le possibilità di continuare insieme. Tanto dipenderà dal mercato e dalle occasioni che si presenteranno sia per gli azzurri che per lo spagnolo.

L’esterno spagnolo è ancora coinvolto nel progetto ed è prevista per questa settimana la decisione definitiva sul futuro.