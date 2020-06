Callejon vicino all’addio, CorSport: il retroscena sul suo futuro alla cena di squadra

Le lacrime di Callejon in ginocchio sul prato dell’Olimpico sono state un concreto indizio di un suo addio imminente, ma non è finita qui. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela un ulteriore retroscena avvenuto durante la cena organizzata per festeggiare la Coppa, indice del futuro dello spagnolo.

A quanto pare la squadra in quell’occasione ha intonato diversi cori per l’ex Real Madrid. Gli ‘Olé’ hanno travolto l’esterno spagnolo e stavolta hanno confermato una sua partenza imminente. Tutta la squadra, infatti, s’è rassegnata. Quale futuro per lui? Valencia e Siviglia ci pensano, ma non si sa ancora. La cosa certa, però, è che la squadra dà per scontato il suo addio.