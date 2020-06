La sorella di Ronaldo attacca Sarri: “Come si può giocare così? Il mio tesoro non fa miracoli da solo”

Elma, sorella di Cristiano Ronaldo, ha attaccato apertamente Maurizio Sarri sul proprio profilo Instagram. La sorella dell’attaccante portoghese è rimasta delusa dalla prestazione della Juve e dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

“Cos’altro puoi fare… il mio caro da solo non fa miracoli… non riesco a capire come si possa giocare così. Comunque testa alta, non puoi fare di più, Mio Re”

https://www.instagram.com/p/CBjfQNylsDR/?igshid=omepste4cta5&fbclid=IwAR2nUDHw_oM50dn-eDwrJHEQ9WNttSPFHaSag21DTuTdO8hWZL6_xRg7rdo

