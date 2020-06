Meret, serata da sogno, i quotidiani: “È la notte che attendeva, con le sue prodezze consegna mezza Coppa”

Uno dei maggiori protagonisti della serata di ieri è sicuramente Alex Meret. Il portiere ex SPAL si è fatto trovare pronto e con le sue fantastiche parate ha aiutato il Napoli a conquistare la Coppa Italia ai danni della Juventus. Le sue parate non sono passate inosservate ai quotidiani. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Gazzetta dello Sport voto 7.5: “Non ha i piedi di Ospina e non dispensa assist. L’uscita in anticipo su Ronaldo però è magistrale. Sempre attento e mai fuori posto sui pochi tiri bianconeri. Sventando il primo rigore di Dybala manta la Juve in cortocircuito”.

Corriere dello Sport voto 7.5: “Si fa trovare pronto sul tiro in avvio di Ronaldo. Ancora di più nelle due uscite basse in anticipo. Bravissimo a neutralizzare il rigore di Dybala: con quella parata consegna mezza Coppa”.

Tuttosport voto 7.5: “È la notte che attendeva, risponde subito a Ronaldo. Poi lo show ai rigori: parata fantastica sul tiro di Dybala dal dischetto”.

Il Mattino voto 7.5: “Manona benedetta al quinto minuto quando nega il gol a Ronaldo. Decisivo ai rigori quanto neutralizza il tiro di Dybala”.