VIDEO – Meret ferma Cristiano Ronaldo, Manolas esulta dalla panchina: “Bravo Alex!”

Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, si sta disputando in questo momento all’Olimpico di Roma. La partita si è conclusa sullo 0-0 al primo tempo, si deciderà tutto nel secondo e forse ai rigori.

Un gesto alquanto emozionante è avvenuto nel corso del primo tempo, in occasione di un’intervento di Alex Meret su Cristiano Ronaldo, che avrebbe potuto facilmente indirizzare in porta e sbloccare il match.

Dopo l’azione e l’intervento decisivo, l’azzurro Kostas Manolas, relegato in panchina, si è alzato in piedi per fare i complimenti a Meret ed incitarlo dopo la splendida azione, urlando a gran voce “Bravo Alex!”.

GUARDA IL VIDEO: