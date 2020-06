Ceci, ag. Maradona: “Stasera Diego sarà incollato alla TV, il video che avete visto l’abbiamo fatto 7 mesi fa: sapevamo avrebbe battuto tutti i record”

Stefano Ceci, amico ed agente di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I compagni di squadra di Diego al Napoli mi chiamano ancora a volte per mandargli saluti, anche perché lui non risponde mai (ride, ndr)“.

“Dries ha fatto un regalo a Diego, ha mandato la sua maglia a Maradona tramite il sottoscritto: abbiamo fatto il video 7 mesi fa e l’abbiamo conservato perché sapevamo che avrebbe battuto il suo record e quello di Hamsik“.

“La maglia che tiene in mano nel video è quella della sfida del Napoli contro il Liverpool“.

“Più tardi chiamo Maradona, ora è a Buenos Aires, avviso i ragazzi che sono con lui a casa per accertarmi che stasera sarà davanti la TV per vedere la partita“.

“La squadra che allena ora io l’ho vista in due fasi: andata e chiusura. All’andata era un disastro, non aveva nulla, centrocampo, attacco ed un gioco, tant’è che dissi a Diego “ma dove sei capitato?”, poi quando gli hanno fatto delle operazioni di mercato ad hoc ha perso solo una partita, alla Bombonera, al 74esimo con il Boca Juniors”.

“Ogni volta che vedo Diego per me è un’emozione, per tutti noi è come staccare il cordone ogni volta che lo vediamo. Ho visto Capi di Stato imbarazzarsi davanti a lui e la sua semplicità”.