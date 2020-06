Torneo di calcetto a Piazza Mercato: folla di spettatori e neomelodici presenti all’evento

A Piazza Mercato è in corso un maxi torneo di calcetto a 12 squadre: lo fa sapere Il Mattino.

L’emergenza Coronavirus impedisce lo svolgimento di sport di contatto ed obbliga il distanziamento sociale: centinaia di persone sono ammassate nella piazza napoletana per assistere al match di calcio a cinque a cui stanno partecipando decine di calciatori amatoriali, si legge sul portale del quotidiano. “Mentre i numerosi sponsor distribuivano gratuitamente piccola pasticceria e rosticceria d’asporto agli astanti, non sono mancati i presentatori, le madrine e i cantanti neomelodici che hanno “allietato” le persone accorse per l’evento calcistico clandestino”. Assenti i controlli da parte delle forze dell’ordine.

La partita, spiega Il Mattino, si svolge nella parte di piazza da poco completata dopo le polemiche per il blocco del cantiere Unesco.