Benevento, idea Sturridge per l’attacco: Inzaghi dà l’ok

Il portale del Corriere dello Sport fa sapere che Daniel Sturridge potrebbe essere il primo colpo del Benevento per la Serie A. Mister Inzaghi avrebbe dato l’ok per aprire la trattativa: il profilo del giocatore inglese è stato valutato nell’ultimo summit di mercato.

L’attaccante ex Liverpool, svincolato, potrebbe essere il prossimo gran regalo per il club di Vigorito che ha già iniziato il countdown per la aritmetica promozione in A.