Serie B Venezia, un giocatore è risultato positivo al Coronavirus

SERIE B CORONAVIRUS – Nel calcio italiano c’è un nuovo caso di Coronavirus: la brutta notizia arriva dalla Serie B. Al quinto ciclo di tamponi effettuati lo scorso venerdì, un giocatore del Venezia è risultato positivo al Covid-19.

Lo ha comunicato il sito ufficiale del club. Il comunicato ufficiale:

“Venezia FC comunica che al quinto ciclo di tamponi effettuati venerdì 12 giugno da giocatori, staff tecnico e gruppo squadra, è stata rilevata in un calciatore positività al Covid 19.

L’intera squadra per tale motivo oggi non ha effettuato la seduta di allenamento in programma. A partire da questa sera andrà in isolamento fiduciario in attesa di ricevere i risultati di un nuovo ciclo di tamponi effettuato in data odierna e di ricevere ulteriori indicazioni operative da parte degli organi competenti”.