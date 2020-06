Giaccherini è convinto: “Finale? Juventus favorita, ma questo potrebbe agevolare il Napoli. Con Sarri…”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:

“Sono contento che il calcio possa ripartire. Napoli-Juventus? Sfida di grande fascino tra due squadre che negli ultimi anni hanno comandato un po’ la Serie A e non solo. Diciamo che da una parte c’è una squadra come la Juve fatta da grandissimi campioni, capace di poter vincere anche la Champions, dall’altra il Napoli, un gruppo di calciatori che giocano da tanto insieme, che giocano bene a calcio con un allenatore che sta dando tanto e a questa piazza serviva un allenatore così.

Mertens goleador? Un giocatore straordinario. L’ho sentito poco tempo fa, giocatore con cui ho instaurato un bellissimo rapporto, un calciatore che ha superato Maradona, Hamsik, mostri sacri. Sono contentissimo per lui perché è un ragazzo speciale, se lo merita. È stato decisivo anche contro l’Inter, gli auguro di essere decisivo anche nella finale.

Rapporto con Sarri? Si è detto tanto, il mister ha fatto le sue scelte, a Napoli ha lasciato un segno importante, in tre anni ha costruito una squadra per arrivare vicino a vincere lo scudetto. Il suo gioco a Napoli è stato visto da tutto il Mondo, l’allenatore non si discute. Ovvio che un calciatore vuole giocare, io mi sono trovato in quella situazione, ma è acqua passata. Non solo io, ma anche altri.

La Juventus ha 3 squadre che possono giocare titolari, quindi parte da favorita, ma questo potrebbe essere importante perché con lo sfavore del pronostico magari, il Napoli potrebbe essere la sorpresa che non ti aspetti.