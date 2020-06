Alvino: “Tiriamo fuori le bandiere azzurre. Sarri? Ricordo con più affetto il Napoli di Vinicio”

Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato della finale di Coppa Italia, Napoli-Juventus, in programma mercoledì 17 giugno.

“E’ iniziata la tensione, poi è Napoli-Juve e c’è Sarri. Questo Napoli di Gattuso raggiunge la finale e vuole giocare per vincere: sembrava una stagione da dimenticare. Apriamo il cascione, tiriamo fuori le bandiere azzurre.

Le scelte post Napoli di Sarri le rispetto ma non le condivido: quel trasferimento non può essere definito come il passaggio di un traditore. Ricorderò con affetto il Napoli di Vinicio, con meno piacere quello di Sarri”.