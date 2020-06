Mertens, l’amico tassista: “Una volta abbiamo distribuito pizze ai bisognosi: vi spiego l’esultanza contro la Samp”

Antonio Maturo, tassista ed amico di Dries Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel corso dello speciale dedicato all’attaccante del Napoli per il raggiungimento del goal numero 122 in maglia azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La mia amicizia con Mertens è nata per la passione per i cani. Io lo chiamo Dries, lui preferisce essere chiamato così. La sua cagnolina Juliette per lui è come una figlia. Dopo Torino-Napoli mi ha chiamato e mi ha chiesto di darli una mano a distribuire le pizze per i senzatetto e i bisognosi“.

“Una volta, mentre stavamo andando a Castel Volturno, gli dissi scherzando che non mi aveva mai dedicato un gol. Così la partita dopo, ebbe un pensiero per me imitando un tassista e mettendo il pallone sotto la maglietta per indicare la pancia”.