De Giovanni incorona Mertens: “Lui è Napoli e Napoli è Dries Mertens!”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano, nel corso di uno speciale dedicato di Sky Sport, dedicato a Dries Mertens per il suo record di goal con la maglia del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens è una bellissima storia da raccontare. Lui è la dimostrazione che essere napoletani non riguardi minimamente essere nati a Napoli ma sia un’istintiva appartenenza. Mertens come prima di lui per altri come per Maradona, ha ritrovato Napoli senza sapere di appartenere a Napoli da sempre. Io piuttosto mi chiedo come abbia fatto ad essere belga”.

“Mertens è sempre stato “Ciro”, la città lo ha adottato con quel nome e la nuova personalità che poi era la vecchia è diventato Ciro. Mertens non è stato il primo a sposare Napoli, anche Hamsik lo ha fatto ma lui era un napoletano diverso. Mertens è Napoli come noi lo immaginiamo. Mertens è Napoli e Napoli è Mertens“.