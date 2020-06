BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – Come di consueto dall’inizio dell’emergenza Covid-19, alle ore 18:00 la Protezione Civile, ha diramato gli ultimi dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia. Ecco il comunicato ufficiale del 14 giugno:

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE

In Italia sono stati registrati 236.989 casi totali: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 338, ieri erano +346 e due giorni fa +163. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 4.620.718 tamponi, +56.527 in 24 ore (ieri invece erano stati +49.750). In totale sono stati testati 2.846.621 casi.

Le persone guarite sono in tutto 176.370, di cui 1505 nelle ultime 24 ore. Sono 3594 le persone ricoverate in ospedale, 209 in terapia intensiva: –11 rispetto al bollettino diffuso ieri. Mentre in isolamento domiciliare ci sono 22.471 persone.

IL CONTAGIO NELLE REGIONI

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

15.989 in Lombardia

2.648 in Piemonte

1.637 in Emilia Romagna

1.322 nel Lazio

837 in Sicilia

772 in Veneto

626 nelle Marche

511 in Abruzzo

499 in Toscana

418 in Puglia

319 in Campania

243 in Liguria

103 in Friuli Venezia Giulia

74 in Molise

95 a Bolzano

66 a Trento

44 in Calabria

33 in Sardegna

20 in Umbria

11 in Basilicata

7 in Valle d’Aosta