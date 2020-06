Come annunciato da Sky poco fa, la presenza di Mertens per la sfida di domani contro l’Inter resta dubbia. Il belga ha qualche dolorino e la decisione ultima di Gattuso verrà presa all’indomani.

Carlo Alvino invece ci dà un’altra versione, per il giornalista la presenza di Mertens in campo è assolutamente confermata. Il messaggio condiviso sui social è alquanto chiaro: “Mertens in campo e poi gli altri dieci”.

#NapoliInter Mertens in campo e poi gli altri dieci 😜 #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) June 12, 2020