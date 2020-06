DALLA FRANCIA – Koulibaly-PSG, trattativa sfumata: troppo alta la richiesta di ADL

La telenovela che vede Koulibaly sempre più vicino al PSG si è arricchita di un nuovo capitolo, stavolta non tanto positivo per i francesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, che aveva già parlato di un raffreddamento della pista, pare che il destino dell’azzurro non sarà in Francia.

Il problema è il prezzo, circa 100 mln di euro, che non avrebbe fatto trovare l’accordo tra le due parti. Per rimpiazzare il partente Thiago Silva si valuta la soluzione interna: Marquinhos e Kimpembé.