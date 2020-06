Il dossier di Forza Italia: “Seconda ondata a gennaio, al Sud sarà una catastrofe”

Come riportato da Il Giornale, una famosa agenzia di ricerche ha elaborato un dossier, commissionato in forma riservata da Forza Italia, in cui si designerebbe, uno scenario più devastante del secondo dopoguerra per l’Italia e più in generale per il Sud nel caso in cui il COVID dovesse tornare.

I dati trattati nel dossier, riguardano eventi socio economici che possono colpire il nostro Paese a stretto giro: si fa riferimento anche al COVID-19 ed una seconda ondata dei contagi che arriverà a partire dal prossimo inverno.

Come si legge nel dossier: “Colpirà il Sud a gennaio e gli effetti saranno catastrofici“; un rapporto che gela il sangue nelle vene al solo pensiero e che ha spinto i vertici di Forza Italia a consultare i governatori di centrodestra del Mezzogiorno.

Notizie incoraggianti non arrivano nemmeno dalla situazione economica: entro la fine dell’anno si prospettano un milione e settecentomila piccole e medie imprese prossime alla rovina economica; mentre il PIL precipiterà a -14,7% facendo aumentare il tasso di povertà al 22,7%.

Un’indagine realizzata da mUp Research e Norstat ha evidenziato che dopo l’emergenza COVID-19, 3,4 milioni di famiglie hanno perso più del 50% del reddito e che, nel caso di una seconda ondata, potrebbero trovarsi facilmente in ginocchio.

Numeri a dir poco spaventosi, quelli che scaturiscono da questo dossier.