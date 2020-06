Radio Marte – Scambi di battute tra ADL ed i giocatori, ribadita fiducia a Meret. Callejon fino ad agosto

La redazione di Radio Marte, nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live, ha rivelato di una chiacchierata avvenuta ieri a Castel Volturno tra il patron azzurro ADL ed alcuni giocatori del Napoli.

“Al momento pare non ci sia ancora nulla di decisivo, solo scambi di battute, perché non era quella la sede giusta per discuterne. Per Dries Mertens e Piotr Zielinski, però, mancano soltanto i dettagli e possiamo dire che la loro situazione sia fluida.

“La novità è che qualche chiacchiera è stata scambiata anche con Alex Meret, al quale è stata ribadita la fiducia della società nei suoi confronti”.

“De Laurentiis ha parlato anche con José Callejon; lo spagnolo finirà la stagione a Napoli, ma il suo futuro resta incerto. Il club gli ha offerto un biennale allo stesso stipendio attuale, una proposta già fatta in passato e non ritoccata”.

“Qualora il calciatore decidesse di prenderla in considerazione, il Napoli sarebbe contento di proseguire l’avventura insieme. Napoli è la casa di Callejon e sta a lui decidere come procedere e cosa fare“.

“C’è anche la situazione relativa a Nikola Maksimovic da affrontare: con il contratto in scadenza 2021, o rinnova, o deve essere messo sul mercato. Il Napoli non vorrà ripetere l’errore di lasciare giocatori a un anno dalla scadenza. La situazione relativa al serbo andrà risolta nei prossimi mesi: resta ancora del tempo per definire il tutto”.