Inter, arenata la trattativa Cavani: il fattore economico frena l’operazione

Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, Edinson Cavani sarebbe uscito fuori dai riflettori nerazzurri; l’interesse ed il gradimento per il giocatore c’è, ma mancano gli accordi sul suo ingaggio.

El Matador è una costante nel mirino dell’Inter da diversi anni e quest’anno sembrava finito di nuovo sotto i riflettori nerazzurri: a frenare la trattativa, però, è stato l’aspetto economico.

Al PSG, l’uruguaiano ex Napoli percepisce 1,345 milioni di euro al mese ed a 33 anni si sente ancora pronto per un’avventura che lo soddisfi sia sul piano economico, sia sul piano del progetto.

L’Inter, dal canto suo, inizia a sondare il terreno in cerca di un sostituto di Lautaro Martinez, se l’argentino dovesse finire in blaugrana. Cavani sembrava il profilo ideale per sostituire “El Toro” ma quest’ultimo è stato scartato in virtù di fattori puramente economici.

I nerazzurri infatti, dati gli ingenti oneri contrattuali di Lukaku ed Eriksen vorrebbe evitare un acquisto che possa appesantire il monte ingaggi.

Sull’edizione odierna della rosea si legge:

“A frenare quello che sembrava un possibile fidanzamento felice è proprio la determinazione del clan Cavani di non compromettere il suo rendimento finanziario. Al Psg, il Matador incassa 1,345 milioni lordi al mese”.

“Il suo è il quarto ingaggio del club dell’emiro del Qatar, dopo Neymar, Mbappé e Thiago Silva, pure lui agli sgoccioli. Difficile però trovare altre società che possano garantirgli lo stesso tenore”.

“Non di certo l’Inter, che applica una attenta politica di equilibrio degli stipendi, anche per non innescare una pericolosa inflazione in spogliatoio. Così, dopo qualche proficuo scambio, la trattativa si è arenata”.