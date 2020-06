“Mertens stava per andare allo Zenit”: Andrea Sannino svela il motivo della trattativa saltata

L’interprete di famose canzoni come ‘Abbracciame’, Andrea Sannino, in una lunga intervista a Radio Marte, ha raccontato di essere amico di Dries Mertens. Il cantante ha svelato un retroscena che riguarda il folletto belga ed un passato vicino allo Zenit. Ecco le sue parole:

“Mi ha raccontato che quando venne a Napoli chiamato da Benitez stava per andare allo Zenit, però non ci andò perché odia il freddo e quindi penso che Milano non sia poi così tanto calda. Un gol sabato sarebbe la chiusura del cerchio. Non posso dire di più, ma di sicuro so che Dries è contento, e l’ultima volta che l’ho visto era molto sereno”.