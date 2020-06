Tre giorni fa è giunta notizia di un furto in casa di Diletta Leotta: sarebbero stati rubati alla famosa conduttrice sportiva di DAZN gioielli, contanti e orologi preziosi per un valore di circa 150 mila euro.

DILETTA LEOTTA PARLA DEL FURTO SUBITO

La showgirl poche ore fa ha aggiornato il suo profilo social per lanciare un forte messaggio contro i ‘rumors’ girati sul suo conto. “Tempismo e fantasia, i settimanali sanno cose che io non so. Nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate: i ladri dovevate immortalare… Ci saremmo divertiti tutti di più”.