Il collega della RAI, Antonello Perillo, rilasciando alcune dichiarazioni a Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

“Il Napoli di Gattuso ricorda quello di Mazzarri ma con un tasso tecnico decisamente più alto; l’allenatore calabrese a me piace molto, credo sia la persona giusta per far ripartire il progetto azzurro“.