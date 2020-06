Taglio stipendi, il Mattino: gli azzurri attendono ADL, se ne parlerà prima della Coppa Italia

L’edizione odierna del Mattino torna a parlare della questione inerente al taglio degli stipendi causato dall’emergenza coronavirus. I calciatori scalpitano e vorrebbero chiarimenti prima della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter in programma sabato.

De Laurentiis sa bene che solo su un punto il capitano Insigne e il resto del gruppo pretendono chiarezza: il pagamento degli stipendi. I giocatori attendono l’arrivo del patron a Castel Volturno per affrontare la questione degli eventuali tagli alle mensilità. Di sicuro, l’inizio della discussione non potrà avvenire dopo la gara di ritorno della Coppa Italia. Dunque, già da domani ogni momento è quello giusto per affrontare la questione.