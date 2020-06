Rinnovi Mertens e Zielinski, GdS: ADL vuole ufficializzarli per questo fine settimana! Le cifre

Buone notizie sul fronte rinnovi, come anticipato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport i prolungamenti dei due azzurri Dries Mertens e Piotr Zielinski diverranno ufficiali a breve.

De Laurentiis ha ufficializzato l’intesa con i due per questo fine settimana. Mertens firmerà un biennale da 4,5 mln di euro a stagione con opzione per il terzo anno e bonus da 2 mln. Con Zielinski l’accordò è per il 2024 con uno stipendio da 2,5 mln di euro a stagione.