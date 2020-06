Il Napoli pensa ad un ex azzurro in caso di addio di Ospina

C’è ancora incertezza per quanto riguarda il futuro tra i pali del Napoli. La scelta ricade come sempre tra Meret e Ospina. Quest’ultimo, tuttavia, non ha nemmeno escluso un suo imminente ritorno in patria. In caso di addio, Giuntoli avrebbe già in mente il sostituto.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, si tratta di Luigi Sepe, con un passato in azzurro e attualmente portiere del Parma. In caso di addio di Ospina, il ds Giuntoli chiederà al Parma di girargli di nuovo il cartellino di Sepe, acquistato dal club ducale per 5 milioni di euro.