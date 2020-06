Napoli-Inter, da valutare le condizioni di Mertens e Fabian: c’è la notizia sul San Paolo!

Manca sempre meno al rientro in campo del Napoli dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus. Gli azzurri, come è ormai noto, torneranno in campo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter al San Paolo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbe essere a rischio la presenza di Fabian Ruiz e Dries Mertens per la sfida contro i nerazzurri. Sono infatti da valutare le loro condizioni fisiche, visto che nella giornata ieri hanno patito un affaticamento muscolare ed hanno svolto un allenamento personalizzato. Nonostante si siano allenati in disparte e non abbiano preso parte alla partitella, la loro presenza per la sfida contro l’Inter non sembra in particolare pericolo.

Dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno arrivano ulteriori dettagli sulla preparazione del Napoli alla sfida contro gli uomini di Antonio Conte. Come riportato dal quotidiano infatti, venerdì gli uomini di Gattuso dovrebbero svolgere l’ultimo allenamento di rifinitura al San Paolo. L’obiettivo è di riadattarsi all’impianto di Fuorigrotta e metabolizzare la sensazione di giocare in uno stadio a porte chiuse. Il Napoli aveva chiesto all’amministrazione comunale la possibilità di svolgere anche un altro allenamento al San Paolo nella settimana che precede Napoli-Inter, ma poi è cambiata la programmazione.