DALL’INGHILTERRA – Manchester United, calano le quotazioni di Koulibaly: il Napoli spara alto

Secondo quanto riportato dal Mirror, noto quotidiano d’oltremanica, sono in calo le possibilità di un trasferimento di Kalidou Koulibaly al Manchester United. Di seguito quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione:

“Le speranze del Manchester United di acquistare Koulibaly a prezzo di saldo nel corso della prossima sessione di mercato sono state infrante dal Napoli. I Red Devils tengono d’occhio da tempo il centrale senegalese, il tecnico Solskjaer è un grande estimatore del difensore azzurro. La richiesta del Napoli spaventa però il club inglese che a causa dello stop ha già perso circa 30 milioni di euro”.

“Il club partenopeo ha fatto sapere che la richiesta è di 100 milioni di euro, cifra considerata eccessiva per le casse del Manchester United, che meno di un anno fa ne hanno spesi 80 per l’acquisto di un altro difensore centrale, Harry Maguire. In passato anche il Tottenham aveva richiesto informazioni per Koulibaly, ma le richieste del Napoli sono state considerate eccessive per le classe del club. Rimane concreta la possibilità di un trasferimento di Koulibaly al PSG, che potrebbe essere il nome giusto per sostituire il partente Thiago Silva. Il centrale del Napoli è infatti cresciuto in Francia ed ha diverse proprietà nella capitale”.