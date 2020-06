LUCAS VAZQUEZ NAPOLI – Secondo quanto evidenziato dalla redazione del portale Todofichajes.com, il Napoli si sta preparando concretamente a salutare Jose Callejon. L’ex Real Madrid è molto richiesto in Spagna, con diversi club che lo corteggiano da tempo.

Per sostituire il numero sette di Motril, gli azzurri starebbero guardando ancora in casa Real Madrid. Il profilo individuato da Giuntoli e De Laurentiis è quello di Lucas Vazquez. L’esterno spagnolo ha trovato poco spazio con Zidane nel corso di questa stagione e il tecnico francese gli ha già fatto sapere che deve trovarsi una nuova sistemazione. L’ala classe ’91 ha il contratto in scadenza nel 2021 ed ha una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 15/20 milioni di euro.

Lucas Vazquez Napoli, caratteristiche e numeri

Lucas Vazquez è un esterno destro spagnolo classe 1991. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la maglia del Real Madrid e, ad eccezione di una breve parentesi all’Espanyol, ha sempre vestito la maglia dei Blancos. Non ha trovato molto spazio all’interno delle rotazioni di Zinedine Zidane nel corso di questa stagione. L’esterno spagnolo ha infatti racimolato solo 18 presenze nel corso di questa stagione all’interno di tutte le competizioni, siglando tre gol e regalato due assist.