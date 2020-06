Serie A, si punta al rilancio economico attraverso i diritti tv: c’è la volontà di coinvolgere giganti come Amazon

Il Corriere della Sera, all’interno dell’edizione odierna, si è soffermato particolarmente sul possibile rilancio economico della Serie A. Il quotidiano si è soffermato particolarmente sulla possibilità di aumentare i ricavi generati dai diritti tv. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La sfida è quella di provare ad andare oltre alle emittenti televisive: far spendere i colossi del web, come Amazon. Tra i fondi a cui la Serie A vorrebbe far drizzare le orecchie c’è CVC, che ha partecipazioni nel mondo del rugby e ha mostrato interesse per la Bundesliga. CVC è la società che possedeva i diritti della F1 prima di cederli a Liberty media. In dieci anni la società ha generato un profitto del 450%. CVC ha assicurato molta benzina al mondo della Formula 1, ma è stato accusato spesso di badare solo al profitto e non avere visione a lungo termine”.