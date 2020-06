Coronavirus, 17enne positivo a San Giorgio a Cremano: tutta la comitiva in quarantena

Il Mattino all’interno dell’edizione odierna ha riportato un’importante notizia relativa ad un possibile nuovo focolaio di Coronavirus a San Giorgio a Cremano.

Nel comune in provincia di Napoli, un 17enne è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Il ragazzo negli ultimi giorni aveva frequentato diversi locali nella zona di Portici. Il giovane era stato inoltre in contatto con un gruppo di amici, i quali sono stati tutti messi in isolamento. Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha rivolto un messaggio ai concittadini, invitandoli al rispetto delle norme e alla prudenza.