La Roma punta Ospina e Hysaj: proposto Under come contropartita

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com“, la Roma sarebbe interessato a due giocatori del Napoli: Ospina ed Hysaj

Hysaj, sempre più ai margini del progetto azzurro è da tempo sul mercato. L’albanese è in scadenza nel 2021 e la prossima finestra di mercato è l’ultima per cederlo.

Per Ospina invece, pare che il colombiano stia per essere superato nelle gerarchie da Alex Meret che sta convincendo Gattuso ad affidargli i pali del Napoli.

La Roma, per arrivare ai due azzurri, avrebbe proposto nello scambio diversi giocatori. Il doppio affare può concludersi con una parte economica e due contropartite tecniche. I primi nomi sono quelli di Rick Karsdorp e Federico Fazio, oltre a Cengiz Under, il quale è anche nel mirino della Juventus.

