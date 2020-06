Il Mattino – Previsto incontro tra De Laurentiis e la squadra: taglio degli stipendi e possibile rinuncia all’arbitrato sulle multe

Il Mattino all’interno dell’edizione odierna si è soffermato sulla questione relativa al taglio degli stipendi in casa Napoli. In particolare ha evidenziato la presenza di un incontro in vista tra De Laurentiis e la squadra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis all’inizio della prossima settimana scoprirà le carte con il capitano Insigne e la squadra. Le ultime due mensilità sono al momento congelate e l’incontro servirà a discutere dell’eventuale taglio degli stipendi. La squadra si aspetta il pagamento della mensilità di maggio nel corso della prossima settimana per due motivi: in primis perchè il campionato è in via di ripartenza, in secondo luogo perchè di fatto dal 4 maggio la squadra è tornata nella sua interezza ad allenarsi a Castel Volturno. De Laurentiis porterà la sua proposta, dopo che circa un mese fa lasciò intendere ad Insigne che le perdite sono consistenti nonostante la ripartenza. Non è escluso che si possa anche discutere della rinuncia agli arbitrati sulla questione relativa alle multe successive all’ammutinamento del 5 novembre”.