Marcello Lippi: “Finalmente si torna in campo. Se riaprono gli altri luoghi possono riaprire anche gli stadi”

L’ex allenatore della Juventus Marcello Lippi, intervistato da Luciano Moggi per Libero, ha parlato della ripartenza della Serie A.

“Era ora che si riprendesse. Spero che si andrà fino in fondo, non mi piace l’idea dei playoff e nemmeno quella dell’algoritmo. Gli stadi? Se riaprono le altre attività non vedo perché non si potrebbero riaprire parzialmente gli stadi. Nel rispetto delle regole, ovviamente”.

Sulla favorita per la vittoria: “La Juventus è la più forte ma la Lazio sarà pericolosa. Se vincesse il recupero con la Samp, anche l‘Inter potrebbe tornare a giocarsela”.