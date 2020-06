Manolas recupera in tempo per la Serie A, sarà a disposizione entro il 23 giugno per la sfida contro il Verona

Kostas Manolas, acciaccatosi in allenamento poche settimane fa, ha cercato di recuperare il più fretta possibile: pare avercela fatta. Il centrale greco avrebbe dovuto saltare le prime partite di Serie A col Napoli, invece sarà probabilmente costretto a non giocare solo la Coppa Italia. La notizia è stata diffusa dal quotidiano La Repubblica.

Secondo il quotidiano, il difensore non verrà rischiato in Coppa Italia con l’Inter (e nell’eventuale finale del 17 giugno probabilmente) ma sarà a disposizione di mister Rino Gattuso per il ritorno della Serie A contro l’Hellas Verona, in programma il 23 giugno.