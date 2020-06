Ceccarini: “Il Napoli non ha scelto ancora il sostituto di Milik. Lozano? Potrebbe arrivare l’Everton”

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riportando alcuni aggiornamenti. Di seguito quanto evidenziato:

“Osimhen piace molto perchè sta facendo una grande stagione al Lille. L’anno scorso il Napoli aveva puntato Pépé poi è voluto andare all’Arsenal. Tra Lille e Napoli ci sono ottime opportunità. Il Napoli non ha scelto ancora il sostituto di Milik. Si muove a raggiera. Stanno valutando quale possa essere il profilo più interessante. Il Napoli vorrebbe ricavare dalla cessione di Milik almeno 40 milioni.

Rinnovo Callejon? Non è da escludere ma è difficile, nessun passo in avanti dalla proposta del Napoli, siamo vicini alla fine della stagione. Se non è successo nulla in questi mesi penso sia difficile credere che possa rinnovare. Dipenderà da lui.

Lozano caso più spinoso? Credo che non sia riuscito a dimostrare il suo talento. Per lui ci potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. È difficile recuperare 40 milioni di euro. L’ideale sarebbe l’arrivo dell’Everton sul messicano.

Se Allan lascia il Napoli, Gattuso potrebbe indicare Nandez e Kessié o altri? In questo momento sono idee. Per Nandez il Cagliari ha speso tanti soldi, non è semplice però piace, come piace Kessié. Molto dipenderà dalla valutazione e da quello che richiederanno i club.

Gattuso? Il Napoli vuole continuare con lui, queste partite sono importanti per dimostrare il valore di allenatore. La società ha accontentato il tecnico in alcune scelte di mercato”.