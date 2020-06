Spadafora rivela: “Sì alle partite in chiaro nelle case di riposo per gli anziani”

La diretta gol in chiaro sembra una cosa difficile. Allora, le partite in chiaro nelle case di riposo. quest’ultima cosa, è più fattibile e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ci sta lavorando.

Il politico, come riporta Calcio&Finanza, ha aperto a questa proposta e ha detto la sua, trovandosi d’accordo con questa idea:

“L’idea di offrire gratuitamente le gare nelle residenze degli anziani, così come hanno fatto in Spagna, mi trova assolutamente d’accordo.

In questi giorni sono in contatto con i diversi broadcaster e sicuramente porrò anche questa richiesta che immagino possa essere accolta con favore. Andrà verificato come renderla possibile tecnicamente, ma sarebbe un segnale positivo per gli anziani duramente colpiti in questa pandemia. Sarebbe per loro una possibilità di svago e di sana passione sportiva”.