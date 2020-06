GATTUSO SORELLA FRANCESCA – Tutto il paese ormai è conscio della tragedia passata d’improvviso sopra uno dei massimi esponenti del calcio italiano di sempre. Anche essere stato un grande calciatore, campione d’Europa col club e del mondo con la nazionale, e ora un allenatore gli albori ma già sulla panchina di un grande club, non ti fa scendere dalla vertiginosa montagna russa della vita, che ha i suoi alti ma anche i suoi bassi.

Rino Gattuso ha vissuto momenti altissimi di sport, alzando tante coppe al cielo, ma ora il tecnico azzurro si sta trovando a vivere uno dei bassi in assoluto che avrebbe potuto mai vivere. Perdere una sorella di soli 37 anni per un male incurabile fa malissimo, che la maggior parte di noi non riesce neanche a comprendere. Il Corriere dello Sport, però, oggi ha rivelato un dettaglio da brividi che inquadra ancora più la persona di Ringhio Gattuso, dedito al duro lavoro e capace di affrontare le sfide più dure: l’allenatore seguirà il Napoli subito prima e subito dopo i funerali della sorella, che si terranno domani nel primo pomeriggio. Ecco quanto da segnalare:

GATTUSO SORELLA FRANCESCA, L’INTEGRITÀ INCREDIBILE DI RINGHIO

“Tutti, ma proprio tutti hanno testimoniato a Rino Gattuso la propria vicinanza nella tragedia di veder morire una sorella di 37 anni appena. Poco più che una ragazza, alla quale il destino aveva chiesto un sacrificio esagerato, provare a resistere ad un male raro ed incurabile, come può esserlo una forma diabetica fulminante“.

“Tante le manifestazioni di affetto, soprattutto quelle dei tifosi, napoletani e milanisti, che hanno esposto striscioni di vicinanza all’attuale coach partenopeo. “Ringhio vinci il tuo dolore”, “Ti siamo vicini mister”, sono state le frasi scritte dai fan della Curva A e della B“.

Questo è un esempio della vicinanza a Gattuso (in questa foto, lo striscione della Curva A)

“Il funerale si terrà domani nel pomeriggio e ci sarà, ovviamente, anche Gattuso. Ma il dolore per la morte della sorella non lo ha distratto dagli allenamenti che la squadra sta proseguendo. In una mezzora libera, ieri ha voluto vedere i video del lavoro diretto dal suo vice Luigi Riccio“.

“Oggi pomeriggio Rino tornerà a Napoli e domani mattina sarà regolarmente in campo per dirigere, lui in prima persona, la seduta di allenamento. A mezzogiorno salirà in macchina e raggiungerà Schiavonea per il funerale della sorella ed al quale parteciperà tutto il paese, poi si rimetterà in auto e tornerà a Napoli per allenare la squadra anche sabato mattina“.