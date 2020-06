Pres. Federcalcio albanese, Duka: “Il 17 giugno la riunione per la ripresa della Champions, ci sono 2 ipotesi”

Il presidente della Federcalcio albanese e membro dell’ECA, Armand Duka, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della ripresa dei campionati e delle coppa europee. Ecco quanto evidenziato:

“Oggi ripartiamo con il campionato con le prime partite. In tutta Europa stanno per ricominciare il campionato, solo in Francia hanno già chiuso. Finalmente si torna a vedere le partite, auguriamoci presto con i tifosi.

Champions? Fino ad adesso non ci sono decisioni. Il 17 giugno c’è la riunione del comitato esecutivo per prendere le varie decisioni sulla Champions di quest’anno e del prossimo. Le ipotesi sono di fare una partita secca. O semifinale e finale ad Istanbul. Ma si deve aspettare comunque il 17 per le decisioni definitive”.

Tifosi allo stadio? Non dipende solo dall’UEFA. Qualche paese può giocare con il pubblico come la Serbia. Se i paesi lo consentiranno ci auguriamo di avere il pubblico allo stadio anche nelle coppe Europee con una capienza ridotta“.