Barcellona, solo palestra per Messi: ha accusato un fastidio al soleo

Barcellona in apprensione per Messi, che ad inizio stagione è stato fuori dai campi per due mesi a causa di un problema al soleo della gamba destra.

Il problema è sembrato ripresentarsi quest’oggi, quando l’argentino a causa di un fastidio nella medesima parte ha effettuato solo lavori specifici in palestra. Lo staff per precauzione ha preferito tenerlo a riposo per evitare complicazioni. Messi dovrebbe tornare a lavorare in gruppo martedì.