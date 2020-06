La Federcalcio tedesca potrebbe sanzionare quattro giocatori per aver ricordato George Floyd

Quattro giocatori potrebbero essere sanzionati per aver compiuto gesti di solidarietà in campo nei confronti di George Floyd, l’afroamericano ucciso dal poliziotto nei giorni scorsi.

RICORDANO GEORGE FLOYD, SANZIONI PER 4 GIOCATORI

Gli interessati sono: Weston McKennie dello Schalke, Marcos Thuram del Borussia Monchegladbach, Jadon Sancho e Achraf Hakimi, entrambi del Borussia Dortmund. La federazione calcistica tedesca DFB ha reso noto che le azioni di questi giocatori saranno ispezionate attentamente e successivamente potrebbero arrivare delle sanzioni. Secondo quanto riportato dai media tedeschi.

Il presidente della DFB, Fritz Keller non ha condiviso la scelta, mostrando comprensione per i gesti dei giocatori: “Le vittime del razzismo hanno bisogno di tutti noi per mostrare solidarietà”.