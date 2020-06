Napoli su Tonali, Cellino: “De Laurentiis mi ha offerto 40 milioni”

TONALI NAPOLI – Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Si parla da tempo dell’interesse degli azzurri per Tonali, il patron delle rondinelle ha infatti confermato: “De Laurentiis mi ha offerto 40 milioni”. Anche la Fiorentina sarebbe pronta a fare carte false, il Barcellona ha offerto 65 milioni più due giocatori: il centrocampista classe 2000 ha però le idee chiare. Cellino ha svelato: “Il ragazzo ha traguardi personali importanti. Nasser lo vorrebbe a Parigi, ma in Francia non vuole andare. Inter e Juve sono le destinazioni che preferisce“.