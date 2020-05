Brescia, seduta mattutina: Balotelli assente, non si è presentato

Mario Balotelli è sempre più lontano da Brescia. Lascerà le Rondinelle dopo appena una stagione, deludente. Il rilancio sperato, nella sua città, non è arrivato e anzi Balotelli ha fatto parlare di sé più per episodi spiacevoli capitatigli che per gesta calcistiche.

Intanto, oggi, secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, Mario non si è presentato alla seduta d’allenamento programmata dal Brescia. Ieri, invece, aveva lavorato esclusivamente in palestra.

Il Brescia è al centro delle polemiche anche per le parole di Gastaldello, che si è definito fortemente contrario alla ripresa del campionato.