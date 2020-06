Radio Kiss Kiss Napoli chiarisce: “Nessun incontro imminente tra il Napoli e Gattuso. Su Koulibaly 4 top club”

Il Napoli ha voluto puntare su Gennaro Gattuso. Il tecnico, dopo essere subentrato a Carlo Ancelotti, è stato riconfermato dalla società. Infatti, lui non ha deciso di rescindere il contratto unilateralmente, pur potendolo fare entro fine aprile, mentre, la dirigenza partenopea, può farlo entro il 10 giugno, ma non lo farà.

Contrattualmente, “Ringhio” potrà stare sulla panchina azzurra fino al 2021. Ma c’è volontà di allungare la scadenza.

Intanto però, per il futuro, il mister calabrese potrebbe perdere Kalidou Koulibaly. Dopo sei stagioni, il senegalese è in procinto di lasciare Napoli e la squadra campana per una nuova esperienza. Su di lui diverse società.

Radio Kiss Kiss Napoli, attraverso la trasmissione Radio Goal, fa il punto della situazione sui due tesserati del Napoli:

“Per Gattuso non c’è nessun incontro imminente, non ci sarà però alcun ostacolo, la strada tutta in discesa. Per quanto riguarda Koulibaly, al Napoli non è arrivata nessuna offerta. Sulle sue tracce ci sono il Real e il Liverpool oltre allo United e al Psg”.