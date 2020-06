Fabian Ruiz, il Barcellona insiste: risposta secca del Napoli

FABIAN RUIZ NAPOLI – Il Barcellona vuole Fabian Ruiz: in casa Napoli però la strategia per trattenere lo spagnolo è ben salda.

L’edizione odierna de Il Mattino ripete la risposta del Napoli al club spagnolo: “Fabian non si vende per 80 milioni al Real Madrid, figurarsi se per una cifra inferiore va in Catalogna”. Fabian è intoccabile ed è per questo motivo che l’agente del giocatore incontrerà presto ADL per ragionare sul prolungamento del contratto. Ruiz ha scadenza nel 2023 ed ha un ingaggio che supera i 2 milioni: ci sarà per lui un adeguamento economico vicino ai 4 milioni a stagione.