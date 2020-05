Rinnovo Gattuso, iniziata la trattativa con De Laurentiis: cifre e durata del contratto

Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna, ha parlato dell’inizio della trattativa per il rinnovo del contratto di mister Rino Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso delle ultime giornate ci sono stati numerosi contatti per iniziare ad intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto di Gattuso. De Laurentiis ha avviato la discussione per il rinnovo con Rino Gattuso e soprattutto con il suo agente, Jorge Mendes. C’è la volontà da entrambe le parti di andare ancora avanti insieme ed è scontato che il patron del Napoli non eserciti la clausola di rescissione del contratto del mister entro il 10 giugno”.

“De Laurentiis è fermamente convinto che Gattuso possa rappresentare il presente e il futuro del Napoli. Per questo motivo ha offerto al tecnico calabrese un triennale a cifre decisamente ritoccate verso l’alto rispetto al contratto attuale. La trattativa è ancora alle fasi iniziali, ma tra le due parti c’è già un grosso punto in comune: nessuno vuole iniziare la prossima stagione con un contratto in scadenza nel 2021. Nl corso delle prossime settimane Mendes dovrebbe arrivare in Italia per pianificare l’arrivo della firma e il conseguente rinnovo. Il Napoli blinderebbe Gattuso fino al 2023”.